90+8. dakikada Erdem Özgenç’in ortasında Görkem Bitin’in penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

90+6. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine giren Ugrai, ön direğe yaptığı ortada Görkem kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruş kaleye paralel giderken, savunma topu uzaklaştırdı.

78. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Görkem’in pasında sol çaprazdan topa hareketlenen Ugrai kaleciyle karşı karşıya yerden yaptığı vuruşta, kaleci Ozan ayaklarıyla meşin yuvarlağı oyuna alanına çeldi.

43. dakikada topu kazanarak atağa kalkan Zeki Yıldırım rakibini geçerek, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Burak gole izin vermedi.

31. dakikada Erdem Özgenç’in sağ çaprazdan arka direğe yaptığı ortaya Regattin’in kafa vuruşunda kaleye paralel giden topu savunma uzaklaştırdı.

13. dakikada Mesut’a baskı yaparak topu kazanan Ceyhun Gülselam topla ilerleyerek ceza sahası dışından yaptığı şutta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

4. dakikada savunma arkasına hareketlenen Nikolics, ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

Spor Toto 1. Lig’in 2. haftasında Pendikspor, Altay’ı konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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