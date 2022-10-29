61. dakikada Pendikspor kendi yarı sahasından çıkarken kaptırılan topta araya giren Ahmet Sagat, bekletmeden aradan Laura’nın önüne yuvarladı. Kaleci Burak’ı da çalımlayan Laura meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve farkı ikiye çıkardı. 0-2

2. dakikada Samsunspor atağında ceza sahasına gönderilen topta Osman Çelik’in sağ ayağı ile yarım volesinde meşin yuvarlak kalecinin sağından auta gitti.

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Pendikspor, Samsunspor’u ağırladı. Müsabaka konuk ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

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