Goller: Gökhan (dk. 18), Mustafa (dk. 90+5) (Denizlispor), Batuhan (dk. 45+2 ve dk. 46), Prib (dk.58) (Manisa FK)

46.dakikada santra sonrası hızlı gelişen Manisa FK atağında Diallo’nun pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Prib’in gelişine sert şutunda kaleci Hüseyin üzerine gelen topu sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Batuhan, altıpas içerisinde meşin yuvarlağı bir kez daha filelerle buluşturdu. 2-1

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45+3. dakikada Manisa FK atağında Muhammet Taha’nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top penaltı noktası yakınlarında Denizlispor savunmasına çarparak Batuhan’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

45+2. dakikada Nizamettin’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Denizlispor savunmasının uzaklaştıramadığı top ceza sahası içi sol çaprazda Gakpa’nın önünde kaldı. Gakpa’nın yerden sert şutunda savunmaya da çarpan topu uzak direkte Batuhan tamamladı. 1-1

18. dakikada rakip yarı alanda Bekir’in pasıyla topa sahip olan Gökhan’ın ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Birkan’ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 0-1

Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Altaş Denizlispor’u 3-2 mağlup etti.

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