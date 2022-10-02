Goller: Ahmethan (dk. 27 ve 78 pen.) (Adanaspor), Adem Büyük (dk.39), Gakpa (dk. 45+7 pen.), Ayberk (dk. 56) (Manisa FK)

78. dakikada penaltı atışını kullanan Ahmethan, topu kaleci Birkan’ın olduğu köşeden ağlarla buluşturdu. 3-2

73. dakikada Domgjonas’ın Ahmethan’a yaptığı müdahalede hakem Mehmet Türkmen, Domgjonas’a direkt kırmızı kart göstererek oyundan attı.

56. dakikada Nizamettin’in serbest vuruşta ceza sahasının içine yaptığı ortaya yükselen Ayberk’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

45+3. dakikada gelişen ceza sahası içinde Gakpa, Evren Korkmaz’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Önce oyunud evam ettiren hakem Mehmet Türkmen daha sonra VAR’a gitti. VAR incelemesi sonrası hakem Türkmen, penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada gelişen Manisa FK atağında Fırat’ın sağ kanattan yerden yaptığı sert ortaya ceza sahası içinde yükselen Adem Büyük’ün şutu direkten geri döndü. Direkten dönen topa yeniden yükselen Adem Büyük bu sefer topu ağlarla buluşturdu ve Manisa FK’nın beraberlik golünü attı. 1-1

27. dakikada orta sahadan gelişen Adanaspor atağında Ahmethan rakiplerini ve ceza sahası içinde kaleci Birkan’ı geçerek topu boş kaleye gönderi ve Adanaspor’u öne geçirdi. 0-1

Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Adanaspor’u 3-2 mağlup etti.

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