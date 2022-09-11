Goller: Cengizhan (dk. 10 ve 63) (Yeni Malatyaspor), Adem (dk. 53), Batuhan (dk. 90) (Manisa FK)

Burhan Akbudak: "İnşallah altın madalya ile ülkemize döneceğiz"

Burhan Akbudak: "İnşallah altın madalya ile ülkemize döneceğiz"

90+5. dakikada oyuncu değişikliği sırasında Haqi ile Ayberk arasında tartışma çıktı. Haqi, Ayberk’e yaptığı sportmen dışı hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

63. dakikada orta saha yakınlarında Nizamettin’den topu kapan Haqi’nin, hızla girdiği ceza sahası içerisinde kaleci Ömer ve Ayberk’ten sıyrıldıktan sonra içeriye çıkardığı topa Cengizhan, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlak filelerle buluşturdu. 1-2

50. dakikada Yeni Malatyaspor kontra atağında orta saha yakınlarında topu önüne alan Haqi, tek tek rakiplerinden sıyrıldıktan sonra girdiği ceza sahası içerisinde kaleci Ömer’i de geçtikten sonra dar açıdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

41. dakikada Yeni Malatyaspor atağında savunmanın arkasına iyi sarkarak kaleci ile karşı karşıya kalan Cengizhan’ın vuruşunda, kaleci Ömer son anda topa eliyle müdahale ederek, mutlak golü önledi.

40. dakikada Manisa FK atağında Çağrı’nın sol kanattan ortaladığı topu Yeni Malatyaspor savunması kafayla uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Burak’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun uzaklardan sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

10. dakikada Yeni Malatyaspor atağında ceza sahası içi sağ çaprazda Haqi, kaleci Ömer’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yiğit Arslan, pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Penaltı atışını kullanan Cengizhan, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 0-1

Spor Toto 1. Lig’in 5. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

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