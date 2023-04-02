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53. dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Doukara, ceza sahası içerisinde topuk pasıyla meşin yuvarlağı Mete Kaan’ın önüne bıraktı. Mete Kaan’ın müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

48. dakikada Muhammet Taha’nın ceza sahası içerisinde yerden çıkardığı topa altıpasın gerisinden Tabla’nın sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nurullah’ın müdahalesine rağmen ağlara gitti. 1-1

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup etti.

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