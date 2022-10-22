66. dakikada Ayberk’in sol kanatta hatalı pasında topu kapan Emircan’ın yerden pasında ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Yala’nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

36. dakikada Diallo’nun sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Kerem’in ters kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 2-0

Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

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