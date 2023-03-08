90+3. dakikada Fernandes’in sol kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde iyi yükselen Adem’in kafa vuruşunda kaleci Sousa son anda müdahale etti, pozisyonu iyi takip eden Domgjoni meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

70. dakikada Manisa FK atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Adem’in gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

67. dakikada Bodrumspor atağında Üzeyir’in sağ kanattan ortaladığı topa savunmada Ba, son anda rakibinden önce topa müdahale ederek kornere çeldi.

29. dakikada Üzeyir’in sağ kanattan yerden ortaladığı topa altıpas içerisinde Celal istediği vuruşu yapamayınca kaleci Ömer uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Bodrumspor’u uzatmalarda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

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