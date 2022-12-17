33. dakikada kendi sahasında topla buluşan Batuhan’ın topu rakip kaleye kadar sürerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Emre’de kaldı.

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Manisa Futbol Kulübü, konuk ettiği Tuzlaspor’u 1-0 mağlup etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.