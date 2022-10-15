Taner Taşkın: “Bartın’daki patlamadan dolayı üzüntü içerisindeyiz”

Taner Taşkın: “Bartın’daki patlamadan dolayı üzüntü içerisindeyiz”

87. dakikada Paixao’nun serbest vuruşunda topun Manisa FK savunmasındaki Adem’in eline çarpması sonrası hakem Alper Akarsu pozisyonu VAR’da değerlendirerek Altay lehine penaltı noktasını işaret etti.

66’ncı dakikada Altay hücumunda Paixao’nun defansın arkasına attığı pasında topla buluşan Yusuf, kaleci Ömer ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Ömer’in kurtardığı topu defans uzaklaştırdı.

67. dakikada Nizamettin’in pasında topla buluşan Diallo ceza sahası içerisine girerek yaptığı sert vuruşta top sol direğe çarpıp oyun alanına döndü.

35. dakikada Manisa FK atağında savunmadan seken topa ceza sahası dışından vuran Stark meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. VAR’a giden hakem Alper Akarsu, topun Batuhan’ın eline çarpması nedeniyle golü iptal etti.

23. dakikada Altay atağında topla buluşan Enes, ceza sahası dışından yaptığı vuruşunda top Manisa FK kalecisi Ömer’de kaldı.

8. dakikada Manisa FK savunmasından gönderilen uzun topta Altay savunmasında İbrahim’den seken meşin yuvarlağı kontrol eden Batuhan’ın müsait pozisyonda sert şutunda top İbrahim’e çarparak kornere çıktı.

4. dakikada sol kanattan Çağrı’nın kullandığı taç atışında Altay savunması topu uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlak ceza sahası içerisinde Batuhan’ın ayağında kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top az farkla direğin yanından auta çıktı.

Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Altay ile 1-1 berabere kaldı.

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