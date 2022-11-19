86. dakikada Nizamettin’in havadan ara pasında savunmanın arkasına sarkarak ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem’in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşta, meşin yuvarlak direğin hemen üstünden dışarıya çıktı.

63. dakikada Erzurumspor FK’nın kullandığı serbest vuruşun ardından ceza sahası içerisinde Stark ile Mustafa Yumlu arasında çıkan tartışmada Stark, rakibine yaptığı centilmenlik dışı hareket sonrası kırmızı kartla cezalandırılarak oyun dışına gönderildi.

33. dakikada Eren’in sağ kanattan ortaladığı topa altı pas içerisinde Rosheuvel’in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta çıktı.

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Erzurumspor Futbol Kulübü ile golsüz berabere kaldı.

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