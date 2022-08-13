54. dakikada Boluspor’da Oulare, sol kanatta Çağrı’ya yaptığı faul sonrası hakem tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırılarak oyun dışına gönderildi.

14. dakikada Nizamettin’in pasıyla orta saha yakınlarında topla buluşan Diallo, hızla girdiği ceza sahası içerisinde topu müsait pozisyondaki arkadaşı Gakpa’ya çıkardı. Gakpa’nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ancak hakem VAR incelemesinde Diallo’nun ofsayt pozisyonunda olduğunu belirterek, golü iptal etti.

Spor Toto 1. Lig’in ilk haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Boluspor’a 1-0 mağlup oldu.

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