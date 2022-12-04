90+2. dakikada Muharrem, pozisyon sonrasında Batuhan’a yaptığı centilmenlik dışı hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

69. dakikada Manisa FK savunmasının hatasında topu kapan Melih’in ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Bekir’in vuruşunda kaleci Birkan, son anda uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

41. dakikada Prib’in havadan pasına hareketlenen Batuhan Kör’den seken top, sağ kanatta Diallo’nun önünde kaldı. Diallo’nun rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta kaleci Metin üzerine gelen topu rahat kontrol etti.

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.

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