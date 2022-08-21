82. dakikada Keçiörengücü’nde Melih İnan, kaleye çapraz açıda aldığı pası, yerden düz bir vuruşla kaleye göndererek file bekçisi Ali Türkan’ı mağlup etti. 1-2

29. dakikada Keçiörengücü, rakip takımın orta sahadan kafayla gönderdiği topu uzaklaştıramadı. Bu pozisyonda ceza sahası yayı üzerinde topu önünde bulan Celal Dumanlı, kaleyi düşündü ancak kaleci Metin Uçar’ı geçemedi. Uçar’dan seken topa tekrar hamle yapan Dumanlı, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

4. dakikada Üzeyir Ergün’ün sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği meşin yuvarlağı Keçiörengücü savunması uzaklaştıramadı. Bu pozisyonda topu önünde bulan Bahadır Erol takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1

Spor Toto 1. Lig’in 2. haftasında Bodrumspor deplasmanda Ankara Keçiörengücü’nü 3-1 mağlup etti.

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