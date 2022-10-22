85. dakikada Rogerio’nun ceza sahası dışından pası ile buluşan Regattin çalımlarla ceza sahasının soluna doğru giderek önünü açtı ve çektiği şut ile topu ağlarla buluşturdu. 0-3

72. dakikada kaleci ile karşıya kalan Pendiksporlu Hasan Kılıç’ın şutunda kaleci Metin Uçar gole izin vermedi.

45+2. dakikada Keçiörengücü kalecisi Metin Uçar’ın Regattin’e yaptığı müdahale sonucu Pendikspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Görkem Bitin yaptığı vuruşla ağları sarstı. 0-2

18. dakikada Pendikspor’un kullandığı köşe vuruşunda Ferhat Öztorun’un ceza sahası içerisine yaptığı ortaya kafa ile dokunan Mesut Özdemir meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında Keçiörengücü, konuk ettiği Pendikspor’a 3-0 mağlup oldu.

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