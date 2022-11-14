76. dakikada Jordan Palmer’in pasında sol kanatta topla buluşan Yasin Öztekin, topla kale önüne kadar ilerledi. Şut açısı daralan Yasin Öztekin’in şutu yan ağlarda kaldı.

34. dakikada İsmail Köybaşı’nın sol kanattan yaptığı ortada iyi yükselen Mammah’ın kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü’nü konuk eden Göztepe, rakibini 2-1 mağlup etti.

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