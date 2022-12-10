77. dakikada Palmer’ın soldan ortaladığı top savunmada Ayberk’e çarparak kaleye yöneldi ancak üst direkten oyun alanına döndü.

58. dakikada Gakpa’nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Ayberk arka direkte kafa vurdu ancak top üst direkten geri geldi.

31. dakikada Yasin’in sağdan kullandığı serbest vuruşta seken topu Kvasina kaleye gönderdi. Direkten dönen topa sahip olan Palmer’ın şutuna direk bir kez daha izin vermedi. Dönen topa gelişine vuran Tjanic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

17. dakikada Yasin’in sağdan kullandığı kornerde arka direkte Atınç topu indirdi ve Emir vole vurdu ancak top az farkla auta gitti.

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Manisa FK’yı konuk eden Göztepe, rakibini 1-0 mağlup etti.

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