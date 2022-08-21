8. dakikada gelişen Göztepe atağında Tijanic’in pasıyla topla buluşan Palmer, kaleyi görerek vurdu ancak kaleci Göktuğ topu kurtardı.

Spor Toto 1. Lig’in ikinci haftasında Göztepe, konuk ettiği Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı.

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