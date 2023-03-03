26. dakikada Junior Loue’nin pasında Atınç’ın, ceza sahası dışından sert bir şutunu kaleci kornere çeldi.

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Göztepe, konuk ettiği Boluspor’la 1-1 berabere kaldı.

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