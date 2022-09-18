Rıza Çalımbay itiraz etti! Sarı kart gördü

Rıza Çalımbay itiraz etti! Sarı kart gördü

Spor Toto 1. Lig’in 6. hafta maçında Göztepe, konuk ettiği Altınordu’yu 1-0 mağlup etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.