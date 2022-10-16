Goller: Mayingala Mata (dk. 45+1 ve dk. 73)(Tuzlaspor)

78. dakikada orta sahada gelişen bir ikili mücadele sonrası gerilen ortamda Tuzlasporlu Rajko Rotman ve Göztepeli Emre Çolak kırmızı kart gördü.

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45+1. dakikada sol kanattan gelişen Tuzlaspor atağında Mehmet’in ortasında topu indiren Adeniyi, Mata’yı gördü. Topla buluşan Mata düzgün bir vuruşla kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında Göztepe, konuk ettiği Tuzlaspor’a 2-0 mağlup oldu.

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