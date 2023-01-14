77. dakikada Burak Süleyman’ın sol kanattan ortasında ceza sahası içlinde Hakan’ın şutunda top Emir’in eline çarptı ve hakem Muhammet Ali Metoğlu penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada Roshi’nin sağ kanattan verdiği pasla buluşan Kabongo Kasongo, kaleye şutunu gönderdi ve top az farkla dışarı çıktı.

36. dakikada ceza sahasının çevresinde topla buluşan Ali Akman, İsmail Köybaşı’ya ara pası attı ve kaleciyle karşı karşıya kalan İsmail pozisyonu değerlendiremedi.

23. dakikada sağ kanattan gelen ortayı İsmail Köybaşı kontrol ettikten sonra kaleye gönderdi ve şut direkten döndü. Daha sonra Ali Akman dönen topu tamamlamaya çalışsa da Furkan Köse gol olmasına izin vermedi.

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Göztepe evinde karşılaştığı Sakaryaspor’a 1-0 mağlup oldu.

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