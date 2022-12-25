Goller: Fatih Kurucuk (dk. 21), Sedat Şahintürk (dk. 29), Kerim Avcı (dk. 65), Levent Ayçiçek (dk. 69), Mustafa Saymak (dk. 90+4) (Bandırmaspor), Gökhan Gül (dk. 52 ve dk. 85 pen.)(Gençlerbirliği)

90+4. dakikada Dembele, ceza sahası içinde topu Mustafa Saymak ile buluşturdu. Mustafa Saymak topu filelere yolladı. 2-5

70. dakikada Caner Cavlun sol kanatta topu Levent Ayçiçek ile buluşturdu. Levent Ayçiçek’in şutunda top direğe çarparak filelere gitti. 1-4

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor’a 5-2 mağlup oldu.

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