55. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası Pendikspor, Görkem Bitin’in ceza sahası içerisinde düşürülmesi sebebiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Regattin, yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1

19. dakikada Aksel Aktaş’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Barış Alıcı pasını Ahmet Arda Tuzcu’ya aktardı. Bu oyuncu da meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-0

Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Pendikspor’a 2-1 mağlup oldu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.