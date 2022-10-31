31. dakika ceza sahası içerisinde Barış Alıcı’dan seken ters topla buluşan Adem Büyük, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-2

23. dakikada topla buluşan Göktuğ Erdem’in gönderdiği uzun ortaya ceza sahası içerisinde yükselen Ahmet Arda Tuzcu, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. 1-1

20. dakikada sol kanatta topla buluşan Nizamettin Çalışkan, ceza sahası önündeki takım arkadaşı Adem Büyük’e pasını verdi. Adem Büyük’ün pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Burak Altıparmak, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü’ne 3-1 mağlup oldu.

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