Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü’ne 3-1 mağlup oldu.
Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü’ne 3-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
20. dakikada sol kanatta topla buluşan Nizamettin Çalışkan, ceza sahası önündeki takım arkadaşı Adem Büyük’e pasını verdi. Adem Büyük’ün pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Burak Altıparmak, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
23. dakikada topla buluşan Göktuğ Erdem’in gönderdiği uzun ortaya ceza sahası içerisinde yükselen Ahmet Arda Tuzcu, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. 1-1
31. dakika ceza sahası içerisinde Barış Alıcı’dan seken ters topla buluşan Adem Büyük, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-2
51. dakikada sol kanattan gelen topa beklemeden vuran Aksel Aktaş’ın şutun top üstten dışarıya çıktı.
80. dakikada Gençlerbirliği ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Nizamettin Çalışkan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Stat: Eryaman
Hakemler: Muhammet Ali Meteoğlu xx, Oğuz Terzi xx, Sezgin Çınar xx
Gençlerbirliği: Zafer Göktuğ Erdem xx (Mert Kula dk. 45, xx), Metehan Mert xx, Gökhan Gül xx, Musa Şahindere (Seyit Ali Kahya dk. 74 x) Barış Alıcı xxx, Grechyshkin xx, Aksel Aktaş xx (İlker Karakaş dk. 57 xx) Bieliaiev xx, Ahmet Arda Tuzcu xx, Serdarcan Eralp xx
Yedekler: Ahmet Köyönü, Atalay Gökçe, Sami Gökhan Altıparmak, Ataberk Gök, İbrahim Baran Kayıkcı, Abdullah Şahindere, Ulusoy Mert Kabasakal
Teknik Direktör: Taşkın Aksoy
Manisa FK: Muhammet Taha Şahin xx, Ayberk Karapo xx, Domgjonas xx, Çağrı Giritoğlu xx, Nizamettin Çalışkan xx, Stark xx (Fırat Sarı dk. 89 ?), Burak Altıparmak xx (Kadir Kaan Yurdakul dk. 89 ?), Diallo xx (Selim Ilgaz dk.76 x), Adem Büyük xx (Grezda dk. 89 ?), Batuhan Kör xx (Mehmet Uysal dk. 68 xx)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Ba, Mert Kuyucu, Oktay Gürdal
Teknik Direktör: Levent Eriş
Goller: Ahmet Arda Tuzcu (dk. 23) (Gençlerbirliği), Burak Altıparmak (dk. 20), Adem Büyük (dk. 31), Nizamettin Çalışkan (dk. 80) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Metehan Mert, Ahmet Arda Tuzcu, Serdarcan Eralp (Gençlerbirliği), Adem Büyük, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Uysal (Manisa FK)
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