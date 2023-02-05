23. dakikada ceza yayında topla buluşan Kvasina, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Göztepe’yi 1-0’lık skorla mağlup etti.

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