Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Göztepe’yi 1-0’lık skorla mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Göztepe’yi 1-0’lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
23. dakikada ceza yayında topla buluşan Kvasina, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.
26. dakikada ceza sahasında sol köşede Rharsalla’nın ortasında penaltı noktasında üzerinde Mete Demir’in şutu ağlara gitti. 1-0
44. dakikada Rharsalla’nın ortasında ceza sahası içinde Ayovi’nin kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.
60. dakikada Yasin Öztekin’in kale önüne doğru yerden pasında Kvasina’nın şutunu kaleci Aslan çeldi.
66. dakikada sol kanattan Yasin Öztekin’in ortasında ceza sahası içinde Kvasina’nın kafa vuruşunu kaleci Nurullah Aslan kornere çıkardı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Alpaslan Şen xx, Abdülhamit Söyler xx, Haydar Avcı xx, Yücel Büyük xx
Gençlerbirliği: Nurullah Aslan xx, Uğur Akdemir xx, Alperen Babacan xx, Fontaine xx, Eybil xx, Abdullah Durak xx (Özkan Yiğiter dk. 85 ?), Torje x (Muhammed Hikmet Ertürk dk. 46 x), Enes Keskin xx (Rodrigues dk. 54 x), Kaan Demir xx, Mohammed Rharsalla xx (Gökhan Altıparmak dk. 64 x), Ayovi xxx (Doukara dk. 64 x)
Yedekler: Ebrar Aydın, Abdullah Şahindere, Eralp Aydın, Hayrullah Erkip, Bangoura
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Göztepe: Arda Özçimen xx, Tarık Çamdal xx (Atanga dk. 46 x), Arslanagic xx, Atınç Nukan xx, Emir Ortakaya xx, İsmail Köybaşı xx, Mamah xx (Ngalina dk. 46 x), Tuğbey Akgün x (Hikmet Çiftçi dk. 46 x), Yalçın Kayan xx (Traore dk. 63 x), Kvasina xx, Yasin Öztekin xx
Yedekler: Ekrem Kılıçaslan, Mihojevic, Cottwalt, Palmer, Yunus Emre Gedik, Ali Akman
Teknik Direktör: Şakir Özkayımoğlu
Gol: Mete Demir (dk. 26) (Gençlerbirliği)
Sarı kart: Arslanagic (Göztepe)
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