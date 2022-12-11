73. dakikada ceza sahası dışında Barış Alıcı’nın pasıyla buluşan Gökhan Gül’ün şık vuruşunda meşin yuvarlak doksana girerek gol oluyor. 1-1

14. dakikada Gençlerbirliği’nin kendi yarı sahasında kaybettiği topla buluşan Süleyman Koç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

Spor Toto 1.Lig’in 17. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Erzurumspor’a 2-1 mağlup oldu.

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