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88. dakikada sol kanattan Hayrullah Erkip, Osman Çelik’le girdiği ikili mücadeleyi kazanarak ceza sahasına ortasını açtı. Ceza sahasında topla buluşan Ayovi, sağ kanattan gelen Uğur Akdemir’e pasını verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Uğur topu ağlarla buluşturdu fakat VAR’dan inceleme tavsiyesiyle hakem Mert Güzenge, Hayrullah Erkip’in Osman Çeliğe faul yaptığını belirterek golü iptal etti.

30. dakikida Mete Kaan Demir’in ceza sahası içinde rakibini çalımlayıp, yaptığı vuruşta kaleci Szumski meşin yuvarlağı kurtardı.

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Gençlerbirliği sahasında karşılaştığı Samsunspor’a 1-0 mağlup oldu.

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