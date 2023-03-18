Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Gençlerbirliği sahasında karşılaştığı Samsunspor’a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
13. dakikada Gençlerbirliği’nin kullandığı korner vuruşunda topu önünde bulan Yasin Gürerler’in şutu Soner Aydoğdu’nun eline çarptı. Hakemin penaltı kararında topun başına geçen Doukara, kaleci Szumski’yi geçemedi.
30. dakikida Mete Kaan Demir’in ceza sahası içinde rakibini çalımlayıp, yaptığı vuruşta kaleci Szumski meşin yuvarlağı kurtardı.
35. dakikada Rhasallah’ın ceza sahası çizginin hemen önünden uzak köşeye şutunda, meşin yuvarlak kaleci Szumski’den dışarıya çıktı.
39. dakikada Tanque, yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-1
51. dakikada Celil Kahraman’ın ceza sahasına girer girmez vuruşunda kaleci Nurullah gole izin vermedi.
80. dakikada Yasin Gürerler’in ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Szumski’de kaldı.
88. dakikada sol kanattan Hayrullah Erkip, Osman Çelik’le girdiği ikili mücadeleyi kazanarak ceza sahasına ortasını açtı. Ceza sahasında topla buluşan Ayovi, sağ kanattan gelen Uğur Akdemir’e pasını verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Uğur topu ağlarla buluşturdu fakat VAR’dan inceleme tavsiyesiyle hakem Mert Güzenge, Hayrullah Erkip’in Osman Çeliğe faul yaptığını belirterek golü iptal etti.
Stat: Eryaman
Hakemler: Mert Güzenge xx, Deniz Caner Özaral xx, Şenol Bektaş xx,
Gençlerbirliği: Nurullah Aslan xx, Uğur Akdemir xx, Alperen Babacan xx, Fontaine xx, Yasin Gürerler xx, Abdullah Durak xx (Hayrullah Erkip dk. 79 x), Ikic xx (Ayovi dk. 68 xx), Erkan Eyibil xx (Buğra Çağıran dk. 68 xx), Mete Kaan Demir xx (Enes keskin dk. 78 x) Rhasalla xx (Torje dk. 68 xx) Doukara xx
Yedekler: Angeler, Abdullah Şahindere, Özgür Çek, Tidiany, Eralp Aydın
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Samsunspor: Szumski xx, Osman Çelik xx, Alim Öztürk xx, Yunus Emre Çift xx, Ali Ülgen xx (Harris dk. 45 xx), Ali Kaan xx (Celil Yüksel dk. 45 xx), Güneren xx, Soner Aydoğdu xx (Cihan Kahraman dk. 45 xx), Soner Gönül xx, Tanque xx (Ahmet Sagat dk. 81 ?), Laura xx (Fofana dk. 60 xx)
Yedekler: Aykut Özer, Mücahit Albayrak, Emre Gültekin, Yegen, Polat Yaldır
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Gol: Tanque (dk. 30) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Enes Keskin, Ikic, Erkan Eyibil (Gençlerbirliği), Soner Aydoğdu (Samsunspor)