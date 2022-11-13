52. dakikada ceza sahası yayının solundan Ahmed Ildız’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin üzerinden az farkla dışarı gitti.

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Eyüpspor’a 2-0 mağlup oldu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.