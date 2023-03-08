Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar,

15. dakikada kendi yarı sahasında orta sahaya ilerleyen kaleci Hüseyin Altıntaş’ın hatalı pasında topla buluşan Erkan Eyibil, kalecinin önde olduğunu görerek kendi yarı sahasında aşırtma bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak kale direği yanından auta çıktı.

53. dakikada ceza sahası dışında kaleyi gören Erkan Eyibil’in sert şutu az farkla üst kale direğinden dışarı çıktı.

79. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Doukara’nın şutunu kaleci Altıntaş çeldi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Mehmet Türkmen x, Serhat Sağır xx, Egemen Savran xx

Gençlerbirliği: Nurullah Arslan xx, Yasin Güreler xx, Alper Babacan xx, Uğur Akdemir xx, Fontaine xx, Ikic xx (Torje dk. 86 ?), Ekran Eyibil xx (Enes Keskin dk. 66 x), Rodrigues xx, Mete Demir xx, Rhasalla xx (Bangoura dk. 86 ?), Ayovi x (Doukara dk. 71 x)

Yedekler: Angeler, Abudllah Şahindere, Eralp Aydın, Hayrullah Erkip, Muhammed Himmet Ertürk, Abdullah Durak

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Denzilispor: Hüseyin Altıntaş xx, Muhammet Özkal xx, Özer Özdemir xx, Oğuz Yılmaz xx, Schwchlen xx, Gökhan Süzen x, Emre Sağlı xx, Bekir Turaç Böke x, Muhammed Gönülaçar xx, Mustafa Çeçenoğlu x, Ömer Şişmanoğlu xx (Mayi 90+3 ?)

Yedekler: Ali Eren Yalçın, Abdulkadir Sünger, Asım Hamzaçebi, Okan Derici, Mehmet Eren Sıngın, Berkant Gündem, Samet Emre Gündüz

Teknik Direktör: Giray Bulak

Sarı kartlar: Rodrigues, Nurullah Aslan, Yasin Güreler, Enes Keskin (Gençlerbirliği), Mustafa Çeçenoğlu (Denizlispor)