Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü’ne 2-0 mağlup oldu.
Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü’ne 2-0 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar:
16. dakikada Muhammed’in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Eze’nin şutunda top dışarıya çıktı.
45. dakikada Keçiörengücünün kontra atağında Eze’nin pasında ceza sahasında topla buluşan Rashad’ın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
58. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında Ahmet Arda’nın kafa vuruşunda kaleci Metin Uçar, gole izin vermedi.
89. dakikada sol kanatta topla buluşan Olawoyin’in ceza sahasına pasında Melih meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2
Stat: Eryaman
Hakemler: Turgut Doman xx, Kemal Elmas xx, Murat Şener xx
Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Muhammed Bayır xx, Metehan Mert xx, Gökhan Gül xx, Seyit Ali Kahya xx, Aksel Aktaş xx (Sami Gökhan Altıparmak dk. 67 xx), Grechyshkın xx (Ahmet Arda Tuzcu dk. 45+2 xx), Barış Alıcı xx, Serdarcan Eralp xx, Zafer Göktuğ Erdem (Ulusoy Mert Kabasakal dk. 90 ?), İlker Karakaş xx
Yedekler: İrfan Doğan, Atalay Gökçe, Mert Kula, Ataberk Gök, İbrahim Baran Kayikci, Kağan Özkan, Hüseyin Kırıkcı
Teknik Direktör: Taşkın Aksoy
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Erhan Kartal xx, Aykut Demir xx, Taha Batuhan Yayıkcı xx, Muharrem Cinan xx, Mikail Okyar xx (Erkam Reşmen dk. 90 ?), Muhammed xx (Melih İnan dk. 72 xx), Bekir Karadeniz xx (Aykut Çeviker dk. 76 x), Bardhi xx (Abdullah Aydın dk.72 xx), Olawoyin xx, Eze xx (Balaj dk. 77 x)
Yedekler: Kayacan Erdoğan, Muhammed Emin Sarıkaya, Haşim Arda Sarman, Camara
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Goller: Muhammed (dk. 45), Melih İnan (dk. 89) (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Muhammed Bayır, Zafer Göktuğ Erdem, Barış Alıcı, Seyit Ali Kahya (Gençlerbirliği), Melih İnan (Ankara Keçiörengücü)
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