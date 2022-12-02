Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Eyüpspor, Tuzlaspor’u konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Eyüpspor, Tuzlaspor’u konuk etti. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
4. dakikada orta sahada kazandığı ikili mücadele sonrası Ezeh’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak kaleci Emre’nin müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 1-0
11. dakikada Tuzlaspor atağında savunma arakasına atılan uzun pasta topla buluşan Kevin Mata’nın kaleci Harun’u çalımlayarak çıkarttığı şutta top kalenin üstünden auta gitti.
34. dakikada orta sahada İbrahim Akdağ’dan topu kapan Adeniyi’nin şutunda top savunmaya da çarparak kalenin solundan kornere gitti.
56. dakikada Eyüpspor atağında sol taraftan Ömer Bayram’ın açtığı ortada Recep Niyaz’ın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
65. dakikada Eyüpspor’un ortasahada kazanılan mücadele sonrası çıkılan atakta sağ taraftan çizgiye kadar inen Murat Uçar’ın içeri çıkardığı topla buluşan Ryan Babel, kaleci Emre’yi de geçerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
76. dakikada Tuzlaspor savunmasının geri pasında araya giren Dibba, rakip savunma oyuncusunu çalımlayarak ceza sahası içine girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Emre’nin kurtarışı sonrası oyun alanına geri döndü.
Stat: Eyüp
Hakemler: Murat Erdoğan xx, Cemal Alpay xx, Abdullah Uğur Sarı xx
Eyüpspor: Harun Tekin xx, Murat Uçar xxx (Erdem Gökçe dk. 90+1 ?), Uğur Demirok xx, Claro xxx, Ömer Bayram xx, Sinan Kurt xx, İbrahim Akdağ xx, Ezeh xxx (Cenk Alkılıç dk. 66 x), Recep Niyaz xxx (Ahmed Ildız dk. 79 x), Ryan Babel xxx (Berkan Emir dk. 90+1 ?), Eze xx (Dibba dk. 67 x)
Yedekler: Cengiz Köseer, Can Bayırkan, Ahmet Özkaya, Mete Demir, Fethi Özer
Tuzlaspor: Emre Koyuncu x, Ogün Bayrak xx, İsmail Konuk xx, Erol Akdağ xx, Süleyman Luş x (Olatunbosun dk. 90+1 ?), İbrahim Has xx, Rotman xx, Yahaya xx (Mustafa Can dk. 71 x), Adeniyi xx, Cisse x (Mory Kone dk. 60 x), Kevin Mata x (Mehmet Coşkun dk. 71 x)
Yedekler: Murat Hocaoğlu, Angeler, Erdinç Altıntaş, Emirhan Tak, Halef Keklik, Sadi Karaduman
Goller: Ezeh (dk. 4), Ryan Babel (dk. 65) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Murat Uçar, Eze (Eyüpspor) Ogün Bayrak (Tuzlaspor)
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