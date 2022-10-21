Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında Sakaryaspor’u ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında Sakaryaspor’u ağırladı. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar:

6. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Kasongo, kaleci Harun Tekin’in sağından sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

32. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Eze’nin son çizgiye inerek içeri çevirdiği topa penaltı noktası yakınlarından Recep Niyaz’ın gelişine düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

41. dakikada Sakaryaspor’un hızlı atağında topu sürerek ilerleyen Kasongo’nun pasında Hurşit bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Harun topu iki hamlede kontrol etti.

42. dakikada Eze’nin pasında Cenk Ahmet uygun pozisyonda şutunu çekti. Meşin yuvarlak kalenin sağından auta gitti.

51. dakikada Hurşit Taşçı’nın rakibine yaptığı hareketten dolayı gördüğü sarı kart, hakem Ömer Faruk Turtay tarafından VAR kontrolü sonrasında iptal edilerek, oyuncuya direkt kırmızı kart gösterildi.

53. dakikada Ömer Bayram’ın sol kanattan içeri çıkardığı topta Recep Niyaz’ın şutu kaleci Cihan’da kaldı.

60. dakikada Eyüpspor atağında Uğur Demirok’un kafa vuruşunda top Çağlayan Menderes’ten döndü. Müsabakanın hakemi Ömer Faruk Turtay, bu pozisyonu VAR’da inceleyerek elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

62. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Eze’nin sert şutunda top kalenin üstünden auta gitti.

70. dakikada Mehmet Murat Uçar’ın aradan şık pasında sağ tarafta topla buluşan Cenk Ahmet bekletmeden içeriye çevirdi. Uğur Demirok’un gelişine vurduğu şut sonrası meşin yuvarlak filelere gitti. Hakem VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

83. dakikada Hakan Yavuz’un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Çağlayan Menderes’in şutunda top sağ kale direğinin dibinden auta gitti.

90+2. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Recep Niyaz kontrol etti ve şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak kaleci Cihan’ın sağından filelere gitti. 2-1

Stat: Eyüp

Hakemler: Ömer Faruk Turtay xx, Murat Temel xx, Emrah Ünal xx

Eyüpspor: Harun Tekin xx, Cenk Ahmet xx, Claro x (Alpaslan Öztürk dk. 38 x), Uğur Demirok xxx, Ömer Bayram xx, Sinan Kurt xx (Ahmed Ildız dk. 75 x), İbrahim Akdağ x (Taşkın İlter dk. 15 x), Murat Uçar xx, Ryan Bbael x (Dibba dk. 75 x), Recep Niyaz xxx, Eze xx

Yedekler: Cengiz Köseer, Erdem Gökçe, Berkay Doğan, Can Bayırkan, Mete Demir, Sekidika

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu xx, Oğuz Yıldırım x (İsmail Erdoğan dk. 80 ?), Donkor xx, Çağlayan Menderes xx, Hüsamettin Tut xx, Emirhan Aydoğan x (Serkan Odabaşoğlu dk. 72 x), Woolery xx (Roshi dk. 72 x), Yasin Pehlivan xx, Nalepa xx (Hakan Yavuz dk. 79 ?), Hurşit Taşçı xx, Kasongo

Yedekler: Yuşa Tığrak, Kanianga, Hüseyin Öztürk, Ozan Sol, Berat Pınar

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Recep Niyaz (dk. 32 ve 90+2) (Eyüpspor), Kasongo (dk. 6) (Sakaryaspor)

Kırmızı kart: Hurşit Taşçı (dk. 51) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Ahmet Ildız, Murat Uçar, Uğur Demirok (Eyüpspor), Çağlayan Menderes, Hüsamettin Tut, Yasin Pehlivan, Serkan Özbalta (Sakaryaspor)