86. dakikada Eyüpspor ceza sahası içerisinde topa yükselen Alpaslan Öztürk, rakibi Bertuğ’a yaptığı müdahale sonrası hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.

85. dakikada Babel ile yaptığı seri paslaşmalar sonrası ceza sahasına giren Ömer Bayram içeriye yerden pasını aktardı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Ryan Babel’in sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

58. dakikada Eze’nin pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Pa Dibba ceza sahasına girerek pasını altıpas içerisindeki Ahmed Ildız’a çıkardı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0

53. dakikada Ahmed Ildız’ın ceza sahası dışından yaptığı sert şutta kaleci Ali Emre topu oyun alanına çeldi.

Şakir Özkayımoğlu: "Oyuncularım son dakikaya kadar mücadele etti"

Şakir Özkayımoğlu: "Oyuncularım son dakikaya kadar mücadele etti"

Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Eyüpspor, sahasında Altınordu ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

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