90+2. dakikada Claro’dan topu kapan Ahmet Sagat, Laura ile verkaç yaparak ceza sahasına girdi. Ahmet’in kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-4

86. dakikada Cihan Kahraman’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Laura’nın sol çapraza ilerleyip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3

66. dakikada sol kanattan son çizgiye inen Fofana’nın pasında altıpas önünde topa sahip olan Tanque, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

12. dakikada ceza sahası içinde Fofana’ya yapılan müdahaleyi hakem Gürcan Hasova penaltı olarak değerlendirdi.

3. dakikada Laura’nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ali Kaan Güneren’in vuruşunda meşin yuvarlağa çizgi üzerinde Uğur Demirok müdahale ederek kornere gönderdi.

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Samsunspor’a 4-1’lik skorla mağlup oldu.

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