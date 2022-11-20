62. dakikada sağ taraftan gelişen Eyüpspor atağında ceza sahası içine yapılan ortada Atınç’ın eline çarpan top sonrası hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.

40. dakikada Sinan Kurt ceza yayı solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Eyüpspor, sahasında Göztepe ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Eflatun-sarılı ekip bu sezon evinde 8’de 8 yaptı.

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