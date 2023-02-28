Spor Toto 1. Lig’in 23. hafta erteleme maçında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Bodrumspor’u 1-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig’in 23. hafta erteleme maçında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Bodrumspor’u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

13. dakikada ceza sahasına yapılan ortada savunmanın hatasında Halil Akbunar topu önünde buldu. Halil’in ceza sahası içi sol çaprazdan yakın direğe yaptığı sert vuruşta, kaleci Sousa topu kornere çeldi.

33. dakikada Mustafa Pektemek’in ceza sahası içi sağ çaprazdan uzak direğe yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

66. dakikada Eyüpspor’un ceza sahası sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta İbrahim, topu doğrudan kaleye gönderdi. Bodrumspor kalecisi Sousa, son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

76. dakikada topla birlikte sol kanattan ceza sahası yayına doğru hareketlenen İbrahim Akdağ’ın, sağ köşeye yerden yaptığı sert ve düzgün vuruşta, meşin yuvarlak direk dibinden ağlarla buluştu. 1-0

80. dakikada sol çaprazdan ceza sahası için giren Ryan Babel kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Pa Dibba’ya pasını aktardı. Pa Dibba topu boş kaleye gönderirken pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. VAR uyarısıyla hakem Oğuzhan Aksu golü verdi. Daha sonra VAR’dan yapılan ikinci uyarı sonrası hakem kenara gelerek pozisyonu izledi ve yerde yatan Eyüpsporlu oyuncunun kaleci Sousa’yı engellediği gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

Stat: Eyüp

Hakemler: Oğuzhan Aksu xx, Sezgin Çınar xx, Yusuf Susuz xx

Eyüpspor: Harun Tekin xx, Cenk Ahmet Alkılıç xx, Uğur Demirok xx, Luccas Claro xx, Ömer Bayram xx, İbrahim Akdağ xxx, Taşkın İlter xx, Halil Akbunar xx (Ryan Babel dk. 83 ?) Recep Niyaz xx (Sinan Kurt dk. 83 ?), Yonathan Del Valle x (Pa Dibba dk. 60 x), Mustafa Pektemek x (İbrahim Yılmaz dk. 77 ?)

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Berkay Doğan, Buğra Çağlıyan, Sarper Çağlar, Ahmet Özkaya, Melih Kabasakal

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Bodrumspor: Diogo Sousa xx, Üzeyir Ergün xx, Onur Akbay xx, Ali Aytemur xx, Cenk Şen xx, Musah Mohammed xx (Dever Orgill dk. 84 ?), Gökdeniz Bayrakdar xx, Erdem Çetinkaya xx, Samet Yalçın xx (Hakan Yeşil dk. 90 ?), Kenan Özer x (Umar Aminu dk. 75 x), Celal Dumanlı x (Koray Kılınç dk. 46 x)

Yedekler: Bahri Can Tosun, Erkan Değişmez, Süleyman Özdamar, Omar İmeri, Eren Albayrak, Mert Çayir

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Gol: İbrahim Akdağ (dk. 76) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Mustafa Pektemek (Eyüpspor), Musah Mohammed (Bodrumspor)