77. dakikada Ezeh’in orta sahada Hakan Yeşil’e kayarak yaptığı müdahalede hakem Ramazan Keleş faul düdüğünü çalarken, Ezeh’e sarı kart gösterdi. VAR’dan yapılan uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem sarı kartı iptal ederek Ezeh’i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

72. dakikada orta yuvarlakta Eze’nin pasında sol çaprazdan hareketlenen Pa Dibba, topu kontrol ederek ceza sahası içine girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Dibba’nın sert şutunda top üstten az farkla auta gitti.

70. dakikada Pa Dibba, ceza sahası dışı sol çaprazda topu kontrol ederek ceza sahası içine girdi. Rakiplerini geçerek kaleyi karşıdan gören bölgeye gelen Dibba’nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Hasan’ın ellerinde kaldı.

59. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Pa Dibba, rakibinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun yerden vuruşunda top kaleci Hasan’da kaldı.

39. dakikada Jallow’un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Harun’da kaldı.

18. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Uğur Demirok, yerden yaptığı vuruşta topu kalecinin sağından ağlara gönderdi. 1-0

16. dakikada ceza sahası içinde Sekidika, Benasser ile girdiği ikili mücadelede yerde kalırken, hakem Ramazan Keleş penaltı noktasını gösterdi.

Spor Toto 1. Lig’in 5. haftasında Eyüpspor, sahasında Adanaspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

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