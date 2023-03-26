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90+3. dakikada sağ taraftan Eyüpspor’un kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Umut Bulut’un arka direkte yaptığı kafa vuruşunda son anda kaleci Zafer topu kontrol etti.

42. dakikada sol taraftan Alberk Koç’un ceza sahasına gönderdiği topu kaleci Harun Tekin uzaklaştırdı. Ceza sahası ön çizgisinde topu önünde bulan Ogün Özçiçek’in yerden sağ köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

32. dakikada Sinan Kurt’un savunmanın arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Dibba’nın ceza sahasına girerken sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

21. dakikada Azubuike’nin pasında Amilton’un ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Harun’un müdahalesiyle kornere çıktı.

6. dakikada Rizespor atağında ceza alanı ön çizgisinin sol tarafından Olawoyin’in savunmanın arkasına yaptığı ortada, ceza sahası sağ çaprazından Mary’nin yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor’a 1-0 mağlup oldu.

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