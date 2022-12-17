53. dakikada sol taraftan Ömer Bayram’ın içeri çevirdiği topa kale önünde Babel’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Boluspor ile 0-0 berabere kaldı.

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