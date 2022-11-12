90. dakikada Olenare’nın pasıyla topla buluşan Eren Tozlu defansı geçerçek düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1

81. dakikada Olenare’nin ceza sahasında Eren Tozlu’ya gönderdiği topu defans uzaklaştırmaya çalışırken Orhan Ovakcıklı topu önünde bularak düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1

62. dakikada defansın arkasına sarkan Tetteh kaleci Göktuğ ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleciden dönen topu tamamlayan Tetteh meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

44. dakika Emre’nin sol kanattan yaptığı ortada Burak’ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.

Spor Toto 1. Ligin 13. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Adanaspor’u 3-2 mağlup etti.

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