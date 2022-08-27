Goller: Süleyman Koç (dk. 14), Olanare (dk. 52 pen.) (Erzurumspor FK), Laura (dk. 41 ve 45+5) (Samsunspor)

50. dakikada Eren Tozlu’nun ceza sahası içerinde düşürülmesi ile Erzurumspor FK penaltı kazandı.

Spor Toto 1. Lig’in 3. haftasında Erzurumspor FK sahasında Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.

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