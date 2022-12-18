72. dakikada rakip ceza sahası içinde Olanare’nin kafayla indirdiği topa Eren Tozlu röveşatayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

35. dakikada Altınordu’da sağ kanattan kullanılan serbest vuruştan gelen ortayı karşılayan Rıdvan topu kafayla kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

32. dakikada sol kanattan topu süren Ahmet İlhan’ın rakip ceza sahasında açtığı ortaya Şeref Özcan uzanarak kafayı vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

Spor Toto 1. Ligin 18. haftasında Erzurumspor FK konuk ettiği Altınordu’yu 2-1 mağlup etti.

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