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Goller: Naderi (dk. 5), Paixao (dk. 47, 78 pen. ve 88) (Altay), Rosheuvel (dk. 18), Eren Tozlu (dk. 51 pen.) (Erzurumspor FK)

88. dakikada çalımlarla ceza yayına giren Naderi’nin pasında ceza sahası sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Paixao’nun aşırtma vuruşu sonrası meşin yuvarlak Mustafa Akbaş’ın kafayla müdahalesine rağmen filelere gitti. 2-4

75. dakikada Tolga’nın ceza yayı gerisinden savunma arkasına gönderdiği topu Paixao kontrol etmek isterken Eren Tozlu’nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Burak Olcar penaltı noktasını gösterirken, penaltıya sebep olan Eren’e de ikinci sarı kartı gösterdi ve kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

47. dakikada Deniz Kadah’ın pasında topla buluşan Tolga Ünlü’nün sol taraftan yaptığı ortada Marca Paixao arka direkte kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 1-2

8. dakikada sağ taraftan Celal’in pasında topla buluşan Rosheuvel’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

5. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Murat arka direğe indirdi. Arka direkte Naderi’nin yaptığı vuruşta Erzurumspor savunmasına çarpan top ağlarla buluştu. 0-1

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Erzurumspor FK, Pendik Stadyumu’nda karşılaştığı Altay’a 4-2 mağlup oldu.

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