Ali Koç: "Biz yalandan adalet istemiyoruz, gerçek adalet fazlasıyla yeter"

Ali Koç: "Biz yalandan adalet istemiyoruz, gerçek adalet fazlasıyla yeter"

81. dakikada Bilal ceza sahası iç sol çaprazında kaleci Göktuğ’un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını işaret ederek kaleci Göktuğ’a sarı kart gösterdi. Var incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle penaltı ve sarı kart iptal edildi.

75. dakikada Muhammed Demirci’nin ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Abdoulaye Yahaya, kaleci Göktuğ’u geçti ve vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

41. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Celal’in ortasında ön direkte topla buluşan Mustafa Yumlu, dönerek sert vurdu top ağlara gitti. Ancak müsabakanın hakemi Fatih Tokail köşe vuruşu kullanılmadan önce oyuncuları uyarmak için düdüğünü çaldığını belirterek golü geçersiz saydı. Korner atışı yeniden kullanıldı.

15. dakikada Bilal’ın ara pasıyla kaleci Göktuğ ile karşı karşıya kalan James Adeniyi topu ağlara gönderdi. 0-2

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında, Erzurumspor FK kendi sahasında Tuzlaspor’a 2-1 mağlup oldu.

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