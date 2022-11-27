Goller: Eren Tozlu (dk. 47) (Erzurumspor FK), Kerim Avcı (dk. 63 ve 87) (Bandırmaspor)

63. dakikada Bandırmaspor’da Atabey’in pasını karşılayan Kerim Avcı kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleciyi geçen Kerim Avcı topu filelerle buluşturdu. 1-1

Spor Toto 1. Ligin 15. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Bandırmaspor’a 2-1 mağlup oldu.

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