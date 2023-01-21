Milli sporcu Recep Özdemir, Para Taekwondo Türkiye şampiyonu oldu

Milli sporcu Recep Özdemir, Para Taekwondo Türkiye şampiyonu oldu

5. dakikada Erzurumspor’da kaleci Göktuğ’un ceza sahası içinde rakip oyuncu Yasin Öztekin’e yaptığı hareket sonucu penaltı kazanan Göztepe şansı değerlendiremedi. Yasin’in penaltı vuruşu az farkla auta gitti.

Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Göztepe’yi 1-0 mağlup oldu.

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