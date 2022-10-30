13. dakikada Erzurumspor’da sağ kanattan ilerleyen Olanare’nin ceza sahasına girip yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Erzurumspor FK sahasında Eyüpspor’a 1-0 mağlup oldu.

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