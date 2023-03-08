71. dakikada topla ceza sahası için giren Eren yerden pasını verdi. Pozisyonunda devamında Rosheuvel ayağını uzattı ancak topa dokunamadı.

45+4. dakikada sol kanatta topla buluşan Cengizhan’ın ortasıyla kaleciden seken topa dokunan Rosheuvel meşin yuvarlağı filelere gönderdi ancak hakem Yunus Dursun golü ofsayt nedeniyle iptal etti.

22. dakikada sağ kanattan Muhammed’in yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Bardhi’nin kafa vuruşunda kaleci Mehmet Göktuğ topu kornere gönderdi.

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında BB Erzurumspor ile Ankara Keçiörengücü, Rize’de karşılaştı. Mücadeleyi Keçiörengücü 1-0’lık skorla kazamdı.

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