Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında BB Erzurumspor ile Ankara Keçiörengücü, Rize’de karşılaştı. Mücadeleyi Keçiörengücü 1-0’lık skorla kazamdı.
Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında BB Erzurumspor ile Ankara Keçiörengücü, Rize’de karşılaştı. Mücadeleyi Keçiörengücü 1-0’lık skorla kazamdı.
Maçtan dakikalar
22. dakikada sağ kanattan Muhammed’in yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Bardhi’nin kafa vuruşunda kaleci Mehmet Göktuğ topu kornere gönderdi.
45+4. dakikada sol kanatta topla buluşan Cengizhan’ın ortasıyla kaleciden seken topa dokunan Rosheuvel meşin yuvarlağı filelere gönderdi ancak hakem Yunus Dursun golü ofsayt nedeniyle iptal etti.
71. dakikada topla ceza sahası için giren Eren yerden pasını verdi. Pozisyonunda devamında Rosheuvel ayağını uzattı ancak topa dokunamadı.
87. dakikada Bekir Karadeniz’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Muhammed Furkan’a çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Yunus Dursun xx, Bakan Eraslan xx, Şenol Bektaş xx
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ x, Cengizhan xx, Mustafa Akbaş x, Mustafa Mumlu x, Orhan x, Sefa x (Hasan Batuhan dk. 46 x), Alican x (Özgür dk. 83 ?), Lamiera x (Shala dk. 90 ?), Olanare x (Rosheuvel dk. 20 x), Eren x, Celal x (Muhammed Furkan dk. 83 ?)
Yedekler: Rıdvan Oğuz, Ufuk, Fırat, Eyüp, Yakup
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Ankara Keçiörengücü: Metin xx, Muharrem xx, Taha xx, Erkam xx, Barış xx (Aykut dk. 72 x), Malle xx (Costa dk. 65 x), Bardhi xx (Melih dk. 72 x), Mikail x, Bekir xxx, Muhammed xx (Musa Caner dk. 85 ?), Hamza x (Eze dk. 65 xx)
Yedekler: Boran, Muhammed Emin, Haşim Arda, Mete
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
Gol: Muhammed Furkan (dk. 87 k.k.) (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK), Taha Batuhan Yayıkçı (Ankara Keçiörengücü)
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