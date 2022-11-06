51. dakikada sol çaprazdan ceza sahasını içine rakiplerini çalımlayarak giren Mustafa’nın vurduğu top, savunmaya da çarparak ağlarla buluştu. 4-2

8. dakikada ceza sahası içinde Denizlispor’un uzaklaştıramadığı topla buluşan Cisse, rahat bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara bıraktı. 1-1

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